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Политика
Эксперт из РФ рассказал о последствиях призыва лидера КНДР «сломать хребет врагу»

Эксперт из РФ рассказал о последствиях призыва лидера КНДР «сломать хребет врагу»

11:32  5 Мая 2017
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Эксперт из РФ рассказал о последствиях призыва лидера КНДР «сломать хребет врагу»

Москва, 5 мая. Агрессивный лозунг северокорейского лидера Ким Чен Ына может породить новый виток развития конфликта между США и КНДР. Так считает доцент СПбГУ Ирина Ланцова, чья специализация связана с Корейским полуостровом. 

«В рамках эскалации, которая наблюдалась в последнее время, такие заявления, к сожалению, могут привести к новому витку конфликта. Вроде бы все уже постепенно нормализовывалось, и вот вновь звучат такие слова», — цитирует эксперта газета «Известия».

Эксперт из РФ рассказал о последствиях призыва лидера КНДР «сломать хребет врагу»

Напомним, в ходе своего визита на острова Чанджэдо и Мудо, где расположены артиллерийские силы КНДР, лидер Северной Кореи призвал войска быть готовыми «сломать хребет врагу». Ланцова считает, что это заявление может повлиять и на выборную кампанию, которая скоро стартует в Южной Корее.

 

#ын #ланцова
Алексей Громов
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