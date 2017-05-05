В закладки

Скопировать

Дамаск, 5 мая. Изъятие человеческих органов из мертвых тел сирийцев для перепродажи остается одной из прибыльных операций террористов, заявил Хоссейн Ноуфель, глава сирийский коронерской конторы.

В СМИ появляются множество сообщений о том, что сирийцев используют как доноров человеческих органов. «Органы из тел тысяч мирных жителей Сирии были проданы на международных черных рынках за последние шесть лет», — рассказал глава сирийской коронерской конторы Хоссейн Ноуфель. По словам постоянного резидента Сирии Лилли Мартин, террористы похищают раненых сирийцев и перевозят их в Турцию якобы для оказания медицинской помощи, однако это предлог для изъятия органов.

Тем не менее, на некоторых телах, отправленных обратно в САР, видны явные признаки извлечения органов. В сообщении на Facebook Мартин подчеркивает, что террористы, собирающие органы, поддерживаются со стороны США. Несмотря на то, что многие СМИ пытаются представить Запад «спасителем», НАТО и ее союзники просто паразитируют на Сирии и являются причиной терроризма.