Сопротивляйся: активисты Greenpeace вывесили баннер против Ле Пен на Эйфелевой башне

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Париж, 5 мая. Актвисты Greenpeace выступили против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, вывесив баннер с лозунгом «Свобода, равенство, братство» на Эйфелевой башне. На растяжке также присутствует хештег «сопротивляйся».

По словам руководителя французского отделения организации Жана-Франсуа Жюйяра, так участники акции хотели сказать, что выступают против национализма и авторитаризма во Франции и других странах. «Это наш способ напомнить всем важность защиты свободы, равенства и братства», — сказал он в комментариях Reuters.

Как сообщало ранее агентство «Ридус», 4 мая Марин Ле Пен закидали яйцами во время ее поездки в Бретань. Видеозапись атаки позже появилась в Twitter. На кадрах ролика можно видеть, как некоторые из пришедших на встречу с кандидатом в президенты выкрикивают фразу «Долой фашистов».

