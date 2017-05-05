«Санкт-Петербург Арену» полностью подготовят к Кубку конфедераций за две недели

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 5 мая. Через две недели стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга будет полностью готов к приему Кубка конфедераций. Комитет по строительству завершает его адаптацию к требованиям ФИФА и заканчивает устранение замечаний «Ростехнадзора».

Сейчас идет наладка всех санузлов, замена смесителей, которые вышли из строя. Через две недели будут функционировать все 2 466 туалетов.

Правда, в окончательном виде «Санкт-Петербург Арена» будет готова только после ЧМ-2018. Как уже сообщалось ранее, на стадионе есть несколько павильонов и временных построек, которые необходимы ФИФА, но не нужны ФК «Зенит». Они будут разобраны после мундиаля, и тогда в свои права вступит футбольный клуб.