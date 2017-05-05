Алеппо учится говорить и писать по-русски

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Алеппо, 5 мая. В школах второго по величине города Сирии прошли экзамены по русскому языку.

Сейчас в Алеппо работают три экспериментальных школы, в которых введено обязательное изучение русского языка, причем интерес учеников к этому предмету постоянно растет. Экзамен по русскому очень похож на ЕГЭ, но уровень сложности все же несколько ниже.

Ученики рассказывают, что изучать русский и говорить по-русски им очень нравится, они считают его очень красивым и даже практически без ошибок пишут слева направо. Большая часть учителей — это переселенцы из России, уже в следующем году в Алеппо откроются новые школы, в которых будут преподавать русский, и учителей будет не хватать. У школьной доски станут сирийцы, которые получали образование в России.