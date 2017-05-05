«Игра престолов» выстроила Стену для защиты исландской кроны

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Рейкьявик, 5 мая. Исландская крона существенно укрепилась на валютном рынке из-за наплыва туристов в страну. Интерес у гостей вызвали места съемок популярного сериала «Игра престолов».

Как передает агентство Bloomberg, исландская крона подорожала по отношению к доллару на 15%, а к евро – на 21%. Этот скачок связан с наплывом туристов в Исландию в прошлом году. По некоторым данным, остров посетили порядка полутора миллионов человек, что в пять раз превышает население самой страны.

Отмечается, что интерес у гостей вызывали северное сияние и места съемок «Игры престолов». В Исландии были сняты сцены Земли за Стеной, передает «Ньюинформ».

Ранее сообщалось, что пять актеров «Игры престолов» станут самыми высокооплачиваемыми в истории кино.