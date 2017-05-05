Пушков напомнил о нюансах географии США, желающим проверять порты Приморья

В закладки

Скопировать

Москва, 5 мая. Американский законопроект о проверке российских портов на соблюдение американских санкций против КНДР является абсурдным и выходит за пределы международного права. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков напомнил Конгрессу, если тот «не в курсе», что на территорию России американские законы не действуют.

«Контроль над российскими портами находится за пределами международного права. Абсурдный закон», — отметил Пушков в своем Twitter.

Напомним, ранее палата представителей Конгресса приняла законопроект, в соответствии с которым президент ежегодно должен предоставлять отчет о портах и аэропортах, нарушающих режим санкций против КНДР. Из российских портов, по замыслу Конгресса, под проверку должны попасть «Находка», «Ванино» и «Владивосток».