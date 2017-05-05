Топ-менеджер РЖД уходит на пенсию

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Москва, 5 мая. Вице-президент РЖД Салман Бабаев, который курировал организацию всех грузоперевозок, покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. О кадровых изменениях, утвержденных советом директоров, сообщается на официальном сайте компании. Бабаев почти 40 лет своей трудовой деятельности отдал железной дороге. В 1978 году он начал карьеру с должности помощника составителя поездов на станции Комсомольск-на-Амуре. Президент РЖД наградил его знаком «За заслуги в развитии ОАО «Российские железные дороги» первой степени.

Официально пока не сообщается, кто станет преемником Бабаева. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники информации, обязанности руководителя коммерческим блоком могут быть возложены на старшего вице-президента РЖД Вадима Михайлова.