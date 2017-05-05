В Таджикистане назвали сразу несколько причин отказа от «Бессмертного полка»

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Душанбе, 5 мая. В Таджикистане отказались от проведения акции «Бессмертный полк» в День Победы сразу по нескольким причинам. Об этом говорится в заявлении, распространенном государственным информагентством «Ховар».

Согласно заявлению, проведение этой акции изначально не фигурировало в планах мероприятий, приуроченных к Дню Победы в Таджикистане. В республике отказались от дополнительных акций, кроме запланированных, в связи с военными действиями в приграничных районах Таджикистана и Афганистана. Также авторы обращения сослались на традиции ислама, не позволяющие шествия по улицам с портретами умерших.

В государственном агентстве уточняют, что президент страны Эмомали Рахмон поручил отметить День Победы на должном уровне и устроить военный парад.

«Однако по поводу акции «Бессмертный полк» ничего не предпринято, поскольку данная акция является инициативой отдельных неправительственных организаций», — сообщает «Ховар».

При этом многие жители Таджикистана в соцсетях заявляют, что намерены выйти на улицы с портретами участвовавших в Великой Отечественной войне родственников, несмотря на запрет властей.