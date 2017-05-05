ДНР обвиняет Киев в «террористических методах борьбы» в Донбассе​

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Донецк, 5 мая. ВСУ используют «террористические методы борьбы» на территории ДНР, заявил глава парламентской фракции «Донецкая республика» Александр Костенко.

На территории ДНР и у линии фронта в Донбассе неоднократно были обнаружены и обезврежены взрывные устройства, установленные украинскими диверсантами, об этом заявили официальные представители оборонного ведомства республики и МЧС.

«То, что Украина не имеет военной стратегии, а прибегает к террористическим методам борьбы, доказывают участившиеся нападения украинских диверсионно-разведывательных групп, минирование и установление прочих взрывных устройств не только на линии соприкосновения, но и на территории городов республики», — прокомментировал представитель фракции «Донецкая республика” Александр Костенко. По словам парламентария, ВСУ не только нарушают минские соглашения, но и женевскую конвенцию 1980 года.​