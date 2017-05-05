Не все коту масленица: зачем российские военные самолеты летали у побережья Аляски

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Минобороны России сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили у берегов Аляски плановый полет. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В сообщении, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства, указано, что пилоты Су-35С в ходе учебно-тренировочных полетов выполнили элементы сложного пилотажа, полета по заданному маршруту, пилотирования боевого самолета на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах».

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что в воздушном пространстве близ берегов Аляски были замечены российские военные самолеты. Канал заявил, что самолеты были замечены в среду и четверг. Со ссылкой на официальные военные источники канал добавил, что американские ВВС — истребители F-22, — осуществлявшие патрулировавшие к юго-западу от населенного пункта Чариот (расположен на побережье Чукотского моря в западной части Северо-Западного склона в США) на Аляске, поднимались на перехват российских Ту-95 и Су-35.

Несмотря на обеспокоенность журналистов, представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) (США и Канада) отметил, что российские военные самолеты не были вооружены и все время находились в международном воздушном пространстве. По данным NORAD, перехват начался в среду примерно в 09.00 по восточному времени, аналогичная ситуация, как утверждается, произошла и в четверг. Fox News отмечает, что впервые со времен холодной войны вблизи Аляски ВВС США увидели, как современные российские истребители Су-35 сопровождают российские бомбардировщики. В конце прошлого месяца бомбардировщики РФ впервые с 2014 года кружили вблизи Аляски в течение четырех дней подряд.

Известный военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом ФАН объяснил волнение американской прессы.

«Министерство РФ обороны же все объяснило. Да, Америка переживает. Но США совершенно не переживали, когда выполняли полеты в Балтийском и Черном морях вдоль наших границ. Переживали мы, а нам говорили, что мы действуем непрофессионально. Когда-то США должны начать переживать, не все коту масленица, — комментирует для ФАН Перенджиев. — Всегда должен быть ответный момент. Раз мы можем вогнать США в такую нервную обстановку, то это значит, что мы фактически на равных — можем показать, что если США будут чинить безобразие вдоль наших западных морских границ, мы всегда найдем адекватный ответ».

Несмотря на то, что Минобороны РФ объяснило цель полетов российских военных самолетов, собеседник ФАН считает, что такие плановые полеты должны сочетать в себе и разведывательные функции, чтобы в случае угрозы удара со стороны США по российской территории, быть готовыми ответить. «Если нужно будет нанести ответный удар, мы не должны действовать вслепую, — считает военный политолог. — Что касается реакции Северо-американского командования воздушно-космической обороны, то они прекрасно понимают, что Россия не нарушила международное право. Так что нет смысла мешать самолетам, выполняющим плановые полеты».

Телеканал также отметил, что российские военные самолеты были замечены именно спустя сутки после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. В своем заявлении Белый дом сообщил, что разговор «был сосредоточен на кризисах на Ближнем Востоке и в Северной Корее, не говоря уже о недавних российских провокациях». Отмечается, что между президентами состоялся «хороший диалог». Кроме того, подтверждена встреча главы Российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которая пройдет на Аляске. Как ранее сообщала Лента.ру, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Москве наедятся, что встреча на Аляске позволит найти точки соприкосновения для поиска развязок международных конфликтов.