Алеппо: США признали убийство мирных жителей в мечети

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Алеппо, 5 мая. Пентагон признал, что авиационный удар ВВС США в сирийском Алеппо был нанесен по зданию мечети.

В результате авиационного удара ВВС США около населенного пункта Аль-Джуна в Алеппо погибли 42 мирных жителя. Изначально американские военные утверждали, что в марте текущего года ВВС уничтожили десятки боевиков «Аль-Каиды» (террористическая группировка запрещена в России), которые скрывались в здании рядом с молитвенным домом.

ВВС США запрещено совершать удары по школам, больницам и сооружениям религиозного назначения без точного подтверждения, что в зданиях отсутствуют мирные жители и находятся только боевики. До сих пор не установлено, была ли проведена процедура, позволившая американским летчикам нанести удар, убивший десятки гражданских лиц.