«Росавиация» лишила свидетельств не более 400 пилотов

В закладки

Скопировать

Москва, 5 мая. Российские пилоты гражданской авиации обратились в ИКАО с жалобой на Росавиацию, которая якобы лишила несколько тысяч летчиков свидетельств без объективных причин. Как выяснилось, Росавиация лишила свидетельств не тысячи, а порядка 400 человек, при этом в каждом конкретном случае причины были указаны.

Из этих пилотов около 100 являются выпускниками центра подготовки пилотов «ЧелАвиа». По предварительной информации, у «ЧелАвиа» закончился срок действия лицензии, но он продолжал выдавать дипломы выпускникам. Часть пилотов лишилась свидетельств из-за несоответствия реального налета проставленному в документах учебных центров. Еще часть – это иностранные специалисты, в основном белорусские. Но здесь не столько инициатива Росавиации, сколько авиакомпаний, которые хотят работать с пилотами, прошедшими обучение на территории России.

При этом на запрос пилотов в Росавиацию Федеральное агентство гражданской авиации ответило, что белорусские свидетельства действительны и валидация их на территории России не нужна. Но сам вопрос об отстранении или о допуске к полетам должен принимать работодатель.