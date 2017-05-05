Китайский авиалайнер С919 впервые поднялся в воздух

В закладки

Скопировать

Пекин, 5 мая. Китайский магистральный авиалайнер C919 впервые поднялся в воздух в Шанхае. О начале тестового полета сообщает CNN Money.

Тестовый полет начался в 14.01 (09.01 мск). Авиалайнер стартовал из аэропорта «Пудун». На борту самолета находятся пять человек. Ожидается, что авиалайнер проведет в воздухе несколько часов. При этом за происходящим можно будет наблюдать в прямом эфире — в Интернете ведется онлайн-трансляция полета.

Самолет разрабатывался с 2008 года. До сегодняшнего полета он прошел десятки наземных тестов. Китайский С919 может составить конкуренцию Boeing, Airbus и разрабатываемому в России МС-21.

Запуск С919 позволит Китаю войти в список ведущих мировых производителей авиалайнеров наравне с Россией, США, Канадой, Великобританией и т.д.