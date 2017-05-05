Новое граффити с Кутузовым площадью 400 кв.м поменяло облик Боровицкой площади в Москве. ФАН-ТВ

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На торце дома 5/6 по улице Волхонке открылось граффити, посвященное величайшему русскому полководцу, генерал-фельдмаршалу Михаилу Кутузову. Репортер ФАН-ТВ посетил торжественную церемонию, в которой приняли участие руководство Минкультуры России, сотрудники РВИО, реконструкторы и даже потомок Кутузова.

Граффити «Кутузов» занимает площадь около 400 кв. метров. Точный адрес, по которому прописалась новая картина, таков: Москва, Центральный административный округ, район Хамовники, улица Волхонка, дом 5/6, строение 4. Вместе с крупным изображением Михаила Илларионовича Кутузова – главнокомандующего русской армией во время Отечественной войны 1812 года, в композиции картины принимают участие герои той войны, в которой русские разбили французов под Бородино.

«Михаил Илларионович Кутузов… Я горжусь им! Но не потому, что это мой предок. Это уже другая статья, другое отношение, уже совершенно другие какие-то чувства, – сказала Юлия Хитрово, праправнучка Кутузова, председатель Союза потомков участников Бородинской битвы. – Больше всего я чту в нем полководца, чей талант, чей дар, чья прозорливость и дальновидность спасли Россию в самую трудную минуту. И при этом, надо отдать ему должное, не всегда его политика и его действия были поняты окружающими, и не всегда он пользовался той должной славой и тем должным уважением, которое он заслужил».

Юлия Васильевна отметила и детализированную четкость граффити, которое писалось по репродукции парадного портрета Кутузова. «Удивительно, но портрет этот сделан без ошибки, – сказала она. – Понимаете, с какой-то легкой руки в 1962 году появился образ Михаила Илларионовича с повязкой на глазу. И вот что интересно: Михаил Илларионович, не стесняясь, пишет жене о многих своих болячках. О том, что болит глаз, болит голова. И я обратила внимание, что ни в одном письме не было ни слова сказано о повязке. Всё что угодно – мази, припарки, лекарства… Но не повязка.

Но я обратила внимание вот на что: к сожалению, листья закрывают образ Михаила Илларионовича. Но это я и не в укор, а может быть, даже и хорошо. Потому что он видит эти листья, он видит нас и наблюдает. Как он всегда сидел в засаде и всегда нападал вовремя».

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Исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов напомнил о том, что новый портрет на Волхонке продолжил серию граффити РВИО, посвященных защитникам Отечества. Более того, он дополнит особую атмосферу Боровицкой площади, на которой уже красуется два изображения, представляющих другие исторические периоды нашей страны.

«Это проект, которым РВИО занимается уже третий год. Это 18-е граффити, – сказал Кононов. – Первые десять были у нас по тематике Великой Отечественной войны. И кстати, вы видите, что если стоять лицом к Кутузову, то слева от него тоже «Солдат-освободитель». В 2015 году появилось граффити, посвященное преодолению Смутного времени и героям этого преодоления – Минину и Пожарскому (на здании на Боровицкой площади справа, если стоять лицом к Кутузову, вы его видите, все москвичи уже давно привыкли к этому историческому изображению). Осенью прошлого года, когда происходило открытие памятника Великому князю Владимиру здесь, на Боровицкой площади, мы обратили внимание на один неохваченный фасад и решили, что будет справедливо обозначить здесь еще одну историческую эпоху между Великой Отечественной войной и преодолением Смутного времени – это, безусловно, Отечественная война 1812 года. Достаточно долго подбирали рисунок вместе с художниками, поскольку рельеф фасада достаточно сложный – вы видите много окон, но, как нам кажется, сумели подобрать необходимый рисунок и теперь надеемся радовать жителей Москвы и гостей столицы изображением нашего величайшего полководца».

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