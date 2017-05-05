С-500 «Прометей»: как Россия защитится от крылатых и баллистических ракет

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С-500, который относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух», является универсальным комплексом дальнего действия и высотного перехвата. Радиус поражения новейшей российской системы составляет 600 километров. Кроме того, С-500 способен одновременно поразить до десяти баллистических ракет, которые летят со скоростью до семи километров в секунду, а также самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Федеральное агентство новостей предлагает ознакомиться с одной из самых перспективных российских разработок.

Как отметил в феврале текущего года заместитель министра обороны России Юрий Борисов, первый опытный образец С-500 будет готов к 2020 году. Он подчеркнул, что работа по этой новейшей зенитной ракетной системе идет строго по плану.

С-500, который займет верхний ярус эшелонированной единой системы ПВО Российской Федерации, сможет вести борьбу с целями на высоте около 200 километров. Это значит, что новая противовоздушная система сможет сбивать приближающиеся баллистические ракеты потенциального противника на дальности 640 километров. Первый полк С-500 будет обеспечивать защиту Москвы и центральной части нашей страны.

Стоит заметить, что российская зенитная ракетная система оснащена ракетами-перехватчиками с активной радиолокационной головкой самонаведения. Это делает ее схожей с американской системой THAAD (противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности). Кроме того, как и все современные системы ПВО Российской Федерации, С-500 должна стать высокомобильной и обладать целой сетью РЛС, которые способны обеспечивать перехват и наведение на цель на больших расстояниях.

В мире в настоящий момент не существует такой зенитной ракетной системы, которая бьет на высоту 100-200 километров (у С-400 высота составляет 60 километров). Кроме того, российские конструкторы продолжают учить С-500 поражать и боевые блоки гиперзвуковых ракет.

Минобороны РФ намерено связать воедино С-500 с другими российскими комплексами, как С-350, С-400, С-300ВМ4 и прочие. Таким образом, будет создана единая интегрированная сеть противовоздушной обороны Российской Федерации.