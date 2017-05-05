Слава богу, не Россия: дипломаты высмеяли охоту на ведьм в британской прессе

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Москва, 5 мая. Посольство России в Великобритании пошутило над газетой The Times после публикации статьи под названием «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй».

«Слава Богу, на этот раз не Россия», — говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter. Своей отсылкой диппредставительство сыронизировало над многочисленным заметкам в зарубежных СМИ, активно муссировавших тему о том, что Кремль якобы каким-то образом повлиял на выборы в США и теперь может вмешаться в выборы во Франции и Германии. В частности, глава либеральной французской партии.

Praise God it's not Russia this time pic.twitter.com/irebYz8aKE — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) May 4, 2017

«Вперед!» Ришар Ферран уже заявил о том, что российские хакеры могут атаковать кандидата в президенты Эмманюэля Макрона. С помощью этого Москва, по его словам, пытается помочь «пророссийскому кандидату» Марин Ле Пен. При этом всяких раз подобные заявления не подкрепляются какими-либо доказательствами. Ранее посольство РФ в Великобритании уже иронизировало над выпадами в адрес РФ со стороны западных политиков.

Так, после слов британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что с Владимиром Путиным надо придерживаться политики «участвуй, но берегись!», в микроблоге ведомства появилось четверостишие: «Участвуй, но берегись!», — сказала премьер-министр. Но, насколько нам известно, холодная война давно закончилась».

"Engage but beware",

Prime Minister said.

As far as we’re aware,

Cold War was long dead #PoemsAboutTrumpAndMay — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 27, 2017

Кроме того, высмеивало посольство и высылку российских дипломатов. Решение об этом было принято Бараком Обамой, занимавшем тогда пост лидера США. В ответ ведомство опубликовало картинку с утенком с надписью «хромой» Западные СМИ оценили эту шутку. «Россия посмеялась над положением «хромой утки» Барака Обамы после того, как США приняли новые санкции», отметила об этом The Washington Times, а издание The Independent назвала российский ответ на решение о высылке дипломатов был «быстрым и забавным», напоминает «Свободная пресса».