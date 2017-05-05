Прокуратура взялась за уральские школы, разделившие детей на «богатых» и «бедных»

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Екатеринбург, 5 мая. Прокуратура Свердловской области проверяет информацию о школах Екатеринбурга, где детей поделили на «богатых» и «бедных». Как сообщают местные СМИ, в этих учебных заведениях школьников из малообеспеченных семей недокармливают и сажают за отдельные столы.

Надзорные органы обнаружили уже две таких школы в Чкаловском и Кировском районах, где детям предоставляли разные комплексы блюд в зависимости от обеспеченности их родителей. Кроме того, учеников из «бедных» семей там размещали на отдельных столах, тем самым ущемляя их права, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Дети одного и того же класса в одну и ту же перемену едят абсолютно по-разному, — рассказала «URA.RU» старший помощник прокурора региона Марина Канатова. — Тем детям, которые питаются на дотацию, подают завтрак (творожную запеканку и чай с лимоном), в то время как дети, за которых платят родители, в это же время уже обедают (супом и пюре с котлетой).

Канатова также призвала родителей, столкнувшихся с подобным обращением с их детьми, обратиться в прокуратуру для проверки школы.