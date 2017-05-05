Медведев поручил сделать в регионах России дороги не хуже, чем в Подмосковье

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Москва, 5 мая. При ремонте дорог в Омске будут использовать опыт Подмосковья. Соответствующее поручение, опубликованное на официальном сайте кабмина, дал министерству транспорта премьер-министр России Дмитрий Медведев. Речь идет об общественном контроле качества выполненных работ и связанном с ним программном обеспечении, а также о разработках единого регламента для его использования в регионах.

В этом же документе прописываются и сроки окончания работ по программе «Безопасные и качественные дороги», который касается 37 самых крупных городов страны, где уже в текущем году необходимо построить и восстановить порядка 5 тысяч километров дорог. Медведев поручил завершить работы по проекту до 30 сентября.