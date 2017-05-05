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Новороссия
ДНР: 15 городов и сел попали под обстрел со стороны ВСУ

ДНР: 15 городов и сел попали под обстрел со стороны ВСУ

10:43  5 Мая 2017
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ДНР: 15 городов и сел попали под обстрел со стороны ВСУ

Донецк, 5 мая. Украинские силовики обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой народной республики за последние сутки, сообщили в оперативном командовании ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня, — сообщили военные источники в республике. — Применялись танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

Как подчеркнули в оперативном командовании, под огнем ВСУ оказались 15 населенных пунктов ДНР.

ДНР: 15 городов и сел попали под обстрел со стороны ВСУ

Ранее стало известно, что житель Донбасса погиб «под колесами» кортежа генерала украинской армии. ВСУ перекрыли дорогу карете скорой помощи, которая везла в больницу пациента с инфарктом миокарда.

Катерина Тимошенская
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