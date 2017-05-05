ДНР: 15 городов и сел попали под обстрел со стороны ВСУ

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Донецк, 5 мая. Украинские силовики обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой народной республики за последние сутки, сообщили в оперативном командовании ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня, — сообщили военные источники в республике. — Применялись танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

Как подчеркнули в оперативном командовании, под огнем ВСУ оказались 15 населенных пунктов ДНР.

Ранее стало известно, что житель Донбасса погиб «под колесами» кортежа генерала украинской армии. ВСУ перекрыли дорогу карете скорой помощи, которая везла в больницу пациента с инфарктом миокарда.