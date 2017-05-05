Курды считают, что освобождение Синджара от ИГ является приоритетной операцией

В закладки

Скопировать

Эрбиль, 5 мая. Командование пешмерга заявило, что освобождение Синджара от «Исламского государства»* важнее, чем освобождение Хавиджи.

Ополченцы освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) практически все курдские территории, за исключением нескольких районов в Синджаре. В командовании пешмерга также отметили, что восточная часть Мосула уже зачищена от джихадистов, они контролируют лишь 25 процентов западной половины города.

Курды сообщают, что до освобождения Хавиджи нужно вплотную заняться Синджаром, так как эта операция позволит расколоть сирийско-иракский маршрут «Исламского государства». Уничтожение путей коммуникации игиловцев обеспечит окончательную победу курдов над «Халифатом».

* Организация запрещена на территории РФ.