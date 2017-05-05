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Астана, 5 мая. Химическая атака в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб в Сирии является чистой воды провокацией со стороны тех, кто незаинтересован в мире в этой республике, и Россия имеет неопровержимые доказательства этому, заявил глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

Спецпосланник президента России также подчеркнул, что Москва продолжит убеждать Запад в необходимости изменить позицию по Сирии, несмотря на то, что пока все усилия в этом вопросе оказываются безрезультатными.

«Но, к сожалению, все наши объяснения, доводы, попытки доказать натыкаются на полное непонимание со стороны Запада», — заметил дипломат, добавив, что российская сторона будет работать на этом направлении: пытаться убедить в том, чтобы страны изменили свою позицию по отношению к Дамаску.