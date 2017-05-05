Зоны деэскалации в Сирии закрыты для самолетов американской коалиции

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Астана, 5 мая. Работа авиации, в особенности авиации международной коалиции, в зонах деэскалации в Сирии невозможна. Ситуация будет отслеживаться странами-гарантами. Об этом сообщил спецпосланник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

Лаврентьев отметил, что работа авиации, особенно авиации международной коалиции во главе с США, над зонами деэскалации совершенно невозможна, уточнив, что речь идет и о полетах с уведомлением, и без него. За соблюдением правил будут следить страны-гаранты, в том числе Россия.

Единственными разрешенными целями для коалиции станут объекты запрещенного в России «Исламского государства»* близ Ракки, в других населенных пунктах в районе Евфрата, Дейр-эз-Зора и в Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.