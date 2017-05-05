Сирия: Лаврентьев рассказал об иностранных наблюдателях в зонах деэскалации

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Астана, 5 мая. Список иностранных наблюдателей в четырех зонах деэскалации в САР должен быть составлен с согласия всех стран-гарантов — Ирана, Турции и России. По мнению главы делегации РФ на сирийских переговорах в Астане Александра Лаврентьева, Иордания могла бы отправить своих специалистов в район на юге Сирии, который назван одной из зон, где вводится запрет на любые военные действия.

«Пока этот круг не очерчен, но как мы представляем, конечно, могли бы поучаствовать иорданцы, с учетом того что речь идет о юге Сирии, которая является одной из четырех зон деэскалации», — предположил спецпосланник президента России в беседе с представителями СМИ.

Напомним, меморандум о создании зон деэскалации в САР был подписан накануне и стал одним из главных достижений четвертого раунда мирных переговоров в Астане.