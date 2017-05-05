Сирия: часть оппозиции осознает важность разрыва с «Джебхат ан-Нусрой»

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Астана, 5 мая. Часть сирийской оппозиции осознает необходимость борьбы с боевиками запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры» и другими радикальными исламистами. Однако есть и представители оппозиции, заинтересованные в страданиях сирийского народа. Об этом заявил спецпосланник президента РФ, глава делегации России на астанинских переговорах по САР Александр Лаврентьев.

Дипломат подчеркнул, что сирийская оппозиция достаточно разношерстна, и отдельные ее представители понимали или начинают понимать необходимость прекращения вооруженной борьбы и важность противостояния «Джебхат ан-Нусре» и радикальным исламистам. Однако есть и такие оппозиционеры, которые вставляют палки в колеса ради сохранения беззакония и кровопролития в Сирии.

«С этим надо что-то делать, но во многом это зависит не только от России, но и от желания региональных держав — тех, кто не заинтересован в достижении мира и преследует какие-то чисто свои интересы», — добавил Лаврентьев.

Ранее Лаврентьев сообщил, что четыре зоны деэскалации в Сирии будут установлены на полгода с возможностью пролонгации на аналогичный период. Также не исключено, что действие меморандума станет бессрочным.