Погода дает москвичам последний шанс погреться перед снежными выходными

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Москва, 5 мая. Мокрый снег может пройти в Москве в ближайшие майские выходные. Но жители столицы могут успеть насладиться теплом и солнечным светом в пятницу, 5 мая, сообщили синоптики столицы.

В Москве и области перед выходными ожидается переменная облачность, без осадков. Синоптики отмечают, что воздух в столице нагреется до 16 градусов.

«Ветер северо-западного направления 3–8 метров в секунду», — цитирует метеорологов РИАМО.

Однако представители Гидрометцентра предупреждают, что уже в это воскресенье, 7 мая, в Москву и область вновь вернется минусовая температура. Кроме того, возможны заморозки и снег.