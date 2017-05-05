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Погода дает москвичам последний шанс погреться перед снежными выходными

Погода дает москвичам последний шанс погреться перед снежными выходными

10:27  5 Мая 2017
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Погода дает москвичам последний шанс погреться перед снежными выходными

Москва, 5 мая. Мокрый снег может пройти в Москве в ближайшие майские выходные. Но жители столицы могут успеть насладиться теплом и солнечным светом в пятницу, 5 мая, сообщили синоптики столицы.

В Москве и области перед выходными ожидается переменная облачность, без осадков. Синоптики отмечают, что воздух в столице нагреется до 16 градусов.

«Ветер северо-западного направления 3–8 метров в секунду», — цитирует метеорологов РИАМО.

Однако представители Гидрометцентра предупреждают, что уже в это воскресенье, 7 мая, в Москву и область вновь вернется минусовая температура. Кроме того, возможны заморозки и снег.

Алексей Громов
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