Авиакомпания «Россия» добилась приостановления решения суда о выплатах пилотам

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Москва, 5 мая. Авиакомпания «Россия» через Верховный суд приостановила решение Санкт-Петербургского городского суда по выплате пилотам «недополученных» денег.

Петербургский суд в ноябре прошлого года признал незаконным приказ авиакомпании «Россия» о перерасчете зарплат летчиков по новой системе, из-за которой пилоты теряют порядка 30% заработной платы, хотя количество рабочих часов не сократилось. И обязал «Россию» выплатить недополученные пилотами с 2015 года деньги. А это более миллиарда рублей

«Авиакомпания обратилась в Верховный суд, — говорит представитель Профсоюза летного состава Игорь Морозов. — Судья Верховного суда принял решение – приостановить решение городского суда Петербурга до окончания разбирательства».

Из Верховного суда в петербургский поступили запросы по всей документации. По словам юристов, разбирательство может закончиться в лучшем случае в июле. В то же время в суды страны обратились более 70 пилотов с иском к «России».