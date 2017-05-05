СК РФ возбудил дело по факту крушения вертолета в Башкирии

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Уфа, 5 мая. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы вертолета Robinson в Башкирии.

Как сообщили ФАН в Приволжском СУ на транспорте СК России, дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

В рухнувшей машине находились три человека, все трое погибли на месте. Следствие установило, что вертолет Robinson авиакомпании ЗАО «Лайт Эйр» вылетел с аэродрома города Белорецк, чтобы мониторить пожарную обстановку в лесах. Спустя четыре с лишним часа машина пропала с радаров.

«Была объявлена тревога и организована поисковая операция. Спустя 3 часа самолет МЧС России АН-2 обнаружил обломки вертолета в гористой местности вблизи села Межгорье, в 20 км от Белорецка Республики Башкортостан. Командир воздушного судна и двое пассажиров вертолета погибли. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, допрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства», — рассказали в ведомстве.

На место крушения спустились парашютисты, чтобы поднимать тела погибших. Осмотр места происшествия затруднен из-за того, что вертолет упал в лесах.Также на место направлена пешая группа следователей и криминалистов. Рассматриваются четыре версии падения вертолета: технические неисправности, ошибка пилота, брак топлива и неблагоприятные погодные условия.