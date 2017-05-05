Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
BMW и Intel представили первый беспилотный седан

BMW и Intel представили первый беспилотный седан

10:42  5 Мая 2017
597

BMW и Intel представили первый беспилотный седан

Берлин, 5 мая. Автопроизводитель BMW и компьютерная компания Intel объявили о начале испытаний автомобилей с автоматическим управлением. Первые такие автомобили будут сконструированы на базе седана 7-Series. Об этом сообщает издание Engadget со ссылкой на вице-президента беспилотной программы Intel Кэти Уинтер. 

Первый автомобиль с автоматическим управлением был презентован на закрытом мероприятии в Сан-Хосе. Как стало известно, автомобиль оснащен большим количеством сложного оборудования, в том числе камерами от компании MobilEye, которую приобрела Intel. 

На Intel будет возложена разработка программного обеспечения «искусственного интеллекта», а BMW займется подготовкой и последующими испытаниями тестовых прототипов, а также обеспечением безопасности беспилотных авто. 

Ожидается, что несколько десятков беспилотных BMW выйдут на дороги США и Европы уже к концу 2017 года, а к 2021 году беспилотные авто от баварского автогиганта встанут на поток. 

#bmw #intel
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров