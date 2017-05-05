BMW и Intel представили первый беспилотный седан

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Берлин, 5 мая. Автопроизводитель BMW и компьютерная компания Intel объявили о начале испытаний автомобилей с автоматическим управлением. Первые такие автомобили будут сконструированы на базе седана 7-Series. Об этом сообщает издание Engadget со ссылкой на вице-президента беспилотной программы Intel Кэти Уинтер.

Первый автомобиль с автоматическим управлением был презентован на закрытом мероприятии в Сан-Хосе. Как стало известно, автомобиль оснащен большим количеством сложного оборудования, в том числе камерами от компании MobilEye, которую приобрела Intel.

На Intel будет возложена разработка программного обеспечения «искусственного интеллекта», а BMW займется подготовкой и последующими испытаниями тестовых прототипов, а также обеспечением безопасности беспилотных авто.

Ожидается, что несколько десятков беспилотных BMW выйдут на дороги США и Европы уже к концу 2017 года, а к 2021 году беспилотные авто от баварского автогиганта встанут на поток.