Стали известны подробности о пилоте разбившегося в Башкирии вертолета Robinson

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Уфа, 5 мая. Пилот разбившегося в Башкирии вертолета Robinson имел стаж 26 лет. Как стало известно ФАН, с 1991 года Олег Н. имел 11 тысяч часов налета, в том числе 4 тысячи на потерпевшем крушение воздушном судне.

Как сообщалось ранее, в настоящее время СК РФ рассматривает четыре версии крушения вертолета в Белорецком районе республики. Это техническая неисправность вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо или погодные условия. Трагедия произошла в 15 км от поселка Инзер.

На место происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

