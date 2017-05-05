«Джонсон и Джонсон» оспорит решение о выплате $110 млн больной раком американке

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Вашингтон, 5 мая. Заболевшая раком американка отсудила у компании «Джонсон и Джонсон» 110 млн долларов. В компании посочувствовали потерпевшей, однако от намерения подать апелляцию не отказались.

Жительница штата Вирджиния утверждает, что причиной заболевания стала детская присыпка с тальком от «Джонсон и Джонсон». Истица пользовалась этой присыпкой ежедневно на протяжении 40 лет. Последние пять лет она боролась с раком яичников, который распространился на печень, сообщает Утро.ru.

В американском холдинге сочувствуют женщине, но не видят связи между своей продукцией и ее диагнозом. Чтобы доказать, что присыпка от «Джонсон и Джонсон» не представляет опасности для людей, компания подаст апелляцию.