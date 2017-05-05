Сирия: курды заявили о ликвидации 23 боевиков ИГ в Табке

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Дамаск, 5 мая. 23 боевика террористической организации «Исламское государство» уничтожены в сирийском городе Табка, сообщили представители Сирийских демократических сил.

Курдское ополчение сообщило, что несколько кварталов Табки по-прежнему удерживают боевики запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ). Террористы используют мирное население в качестве живого щита.

Сирийские демократические силы продолжают штурм города. В районе Авваль им удалось ликвидировать 15 экстремистов. Еще восемь боевиков ИГ* были убиты в селе Сахиль аль-Хашаб.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ сдали город Табка, чтобы спасти свои жизни.

* Организация запрещена на территории РФ.