Юлия Тимошенко: «Порошенко - грязный коррумпированный и авторитарный негодяй!»

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Киев, 5 мая. Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко на глазах корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) обрушилась с резкой критикой на президента страны Петра Порошенко, назвав его «грязным коррумпированным и авторитарным негодяем».

Это заявление Юлия Тимошенко сделала в штаб-квартире своей партии в Киеве перед узким кругом доверенных журналистов. В выступлении Тимошенко приводились примеры противоправных действий властей в ходе последних выборов в 47 территориальных округах, прошедших 30 апреля. По утверждению Тимошенко, ее партия обошла партию Порошенко: «Батьковщина» набрала 24%, БПП – 15%. Это поражение, по версии Юлии Владимировны, было бы еще масштабнее, если бы не административный ресурс, который использовали люди президента.

«Эти выборы, к сожалению, проходили очень грязно. Хотя партия «Батькивщина» заняла уверенное первое место со значительным отрывом от всех остальных, все равно мы видели, что делалось на этих выборах. Как используется безумный подкуп, людям просто раздавали деньги налом, и все это было борьбой за сельскохозяйственную землю. Админресурс Петра Порошенко был включен по всей вертикали, людей принуждали, которые есть в партии «Батькивщина» выходить из «Батькивщины» и баллотироваться от провластной партии. Я могу сказать, что такие грязные выборы я помню только во времена Януковича или во времена тех режимов, которые ничего общего с демократией не имели. Сегодня, к сожалению, президент Украины, гарант конституции, снова показывает великомасштабную причастность к фальсификации выборов, к подкупам, все это покрывается.

Покажите хотя бы одно уголовное дело за фальсификацию и подкуп во время проведения выборов 30 апреля. К сожалению, новая «демократическая» власть сползает до тех фальшивых, нечестных, купленых-перекупленых выборов, и нам, как стране нужно сильно бороться с этим», - рассказала Юлия Тимошенко.

В ходе выступления лидер «Батьковщины» использовала сильные эмоциональные выражения, особенно, когда речь зашла об уголовном преследовании ее соратников. По словам Тимошенко, Порошенко - грязный коррумпированный и авторитарный негодяй, место которому в тюрьме, а не во главе европейской державы.

«Я хочу вам сказать, что это огромная проблема для Украины, фальсификации на выборах, абсолютно узурпирована свобода слова, например, на вечерние эфиры в студии меня просто запрещено пускать. Я не помню такого даже во времена Януковича, Савик Шустер убран из Украины силами действующего президента и его команды. Я могу сказать, что также политические репрессии и уголовные дела против его оппонентов набирают очень большую динамику и все это имеет признаки не демократической европейской власти, а это есть признаки создания нового авторитарного режима. Коррумпированного, несправедливого, безжалостного для Украины», - горько кривя губы, подытожила Юлия Тимошенко.

По предварительным подсчетам, кандидаты от партии «Батькивщина» получили на выборах 24.1% голосов избирателей. На втором месте – Блок Петра Порошенко «Солидарность» (15%), на третьем – «Аграрная партия» (9.9%). Четвертое место получил «Укроп» (9.3%), пятое – «Наш край» (9%), «Оппозиционный блок» получил 7,2%.