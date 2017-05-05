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Новороссия
Житель Донбасса погиб «под колесами» кортежа генерала ВСУ

Житель Донбасса погиб «под колесами» кортежа генерала ВСУ

10:05  5 Мая 2017
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Житель Донбасса погиб «под колесами» кортежа генерала ВСУ

Луганск, 5 мая. Украинские силовики перекрыли дорогу карете скорой помощи, которая везла в больницу пациента с инфарктом миокарда. Житель Северодонецка скончался в машине. Путь был закрыт из-за проезда кортежа генерала ВСУ. Возмущенные местные жители рассказали о случившемся сотрудникам «горячей линии» МВД Луганской народной республики.   

«На «горячую линию» МВД ЛНР сообщили жители Северодонецка, что для обеспечения проезда украинского генерала и двух американских инструкторов сотрудниками военной службы правопорядка на 15 минут была задержана машина скорой, которая доставляла в медучреждение больного с инфарктом миокарда. Это стоило жителю Донбасса жизни», — рассказали журналистам в МВД ЛНР.

В центре взаимодействия с общественностью МВД республики подчеркнули увеличившиеся случи звонков на «горячую линию» с жалобами от жителей подконтрольных Киеву территорий. В том числе, говорят сотрудники, и от представителей полиции.

Алексей Громов
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