Ведущие российские авиакомпании просят квоту на иностранных пилотов

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Москва, 5 мая. Россия снова столкнулась с дефицитом пилотов. Три ведущие российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «ЮТэйр» обратились в «Росавиацию» с просьбой о выделении квоты на иностранных пилотов.

Буквально два года назад в стране после отказа части авиакомпаний от Ан-148 произошло массовое сокращение пилотов. В результате многие из них переехали работать в Китай и Корею. К тому же «Росавиация» провела чистку в авиакомпаниях, лишив часть летчиков свидетельств, поэтому в 2017 году образовался дефицит пилотов.

Как стало известно, авиакомпания «Россия», пытаясь ликвидировать дефицит, обратно приняла на работу 27 пилотов, которых сократила в 2015 году. Тогда авиакомпания отказалась от эксплуатации самолетов Ан-148, и без работы остались порядка 70 летчиков.

Правда, в авиакомпаниях сомневаются, что прием на работу иностранцев спасет положение. Дело в том, что раньше к нам охотно прибывали пилоты из Германии, Испании и других стран с развитой авиаиндустрией. Сейчас же зарплаты в долларовом эквиваленте резко упали, поэтому в лучшем случае в Россию приедут работать представители стран СНГ.