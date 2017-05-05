Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Ведущие российские авиакомпании просят квоту на иностранных пилотов

Ведущие российские авиакомпании просят квоту на иностранных пилотов

9:46  5 Мая 2017
218

Ведущие российские авиакомпании просят квоту на иностранных пилотов

Москва, 5 мая. Россия снова столкнулась с дефицитом пилотов. Три ведущие российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «ЮТэйр»  обратились в «Росавиацию» с просьбой о выделении квоты на иностранных пилотов.

Буквально два года назад в стране после отказа части авиакомпаний от Ан-148 произошло массовое сокращение пилотов. В результате многие из них переехали работать в Китай и Корею. К тому же «Росавиация» провела чистку в авиакомпаниях, лишив часть летчиков свидетельств, поэтому в 2017 году образовался дефицит пилотов.

Как стало известно, авиакомпания «Россия», пытаясь ликвидировать дефицит, обратно приняла на работу 27 пилотов, которых сократила в 2015 году. Тогда авиакомпания отказалась от эксплуатации самолетов Ан-148, и без работы остались порядка 70 летчиков.

Правда, в авиакомпаниях сомневаются, что прием на работу иностранцев спасет положение. Дело в том, что раньше к нам охотно прибывали пилоты из Германии, Испании и других стран с развитой авиаиндустрией. Сейчас же зарплаты в долларовом эквиваленте резко упали, поэтому в лучшем случае в Россию приедут работать представители стран СНГ.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров