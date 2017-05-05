Сирия сегодня: Пентагон ударил по мечети, ВКС РФ доставили в Алеппо гумпопощь

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Сирия, 5 мая. Соединенные Штаты ошибочно ударили по мечети на территории Сирийской Арабской Республики (САР). ООН приветствует создание безопасных зон. Российская Федерация передала мирным жителям 17 тонн гуманитарной помощи. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Удар по мечети

По информации американских средств массовой информации, которые ссылаются на источники в Пентагоне, военные Соединенных Штатов признали, что в марте нанесли авиаудар по зданию мечети. Это произошло 16 марта. В результате бомбардировки погибли 42 человека, в основном мирные жители. Однако тогда американское военное ведомство заявило, что было уничтожено находившееся рядом здание, где предположительно проходила встреча боевиков «Аль-Каиды» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Проведенное расследование показало, что здание, которое подверглось бомбардировке, действительно служило для культовых целей. Подобные сооружения наряду со школами и больницами входят в список объектов, по которым нельзя наносить удары. Для их исключения из этого списка необходима специальная процедура. В настоящий момент не установлено, входила ли эта мечеть в данный список или была из него исключена

Гуманитарная помощь

Как передает «Газета.ru», военные российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии выдали мирным жителям 16,8 тонны гуманитарной помощи. Гуманитарные акции прошли в провинциях Алеппо, Латакия и Эль-Кунейтра. Всего за прошедшие сутки гумпомощь получили 5293 жителя Сирии.

Сообщается, что в населенном пункте Африн (провинция Алеппо) гражданское население получило восемь тонн гуманитарных грузов, среди которых питьевая вода, продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, жителей города Алеппо обеспечили 1,2 тонны питьевой бутилированной воды.

В то же время российские Воздушно-космические силы (ВКС) доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,9 тонны продуктов питания, которые были получены по линии Организации Объединенных Наций. Напомним, город с 2014 года находится в окружении боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство»* (организация запрещена в России).

Поддержка ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал принятое в Астане соглашение о мирном урегулировании в САР и создании на территории республики зон безопасности. Он отметил, что крайне важно, чтобы это соглашение действительно улучшило жизнь мирных сирийцев.

Генсек организации, кроме всего прочего, поприветствовал обязательства по прекращению применения всех видов оружия, включая авиации, а также быстрому, беспрепятственному и безопасному доступу гуманитарной помощи. Напомним, в четверг, 4 мая, участники переговорного процесса по урегулированию сирийского кризиса в Астане приняли меморандум о создании на территории САР четырех зон безопасности. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — России, Ирана и Турции.

* Организация запрещена на территории РФ.