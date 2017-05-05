Сильный пожар в расселенном здании тушат в центре Москвы

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Москва, 5 мая. В центре Москвы загорелось расселенное здание. Пожару был присвоен второй ранг, сообщили в главном управлении МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 8.26. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на Лубянский проезд столицы и незамедлительно приступили к тушению пожара.

Площадь горения составляет порядка 500 квадратных метров. После расстановки сил и средств в 8.57 по московскому времени пожару был присвоен второй ранг. В 9.20 возгоранию был присвоен третий ранг.

Как стало известно, в расселенном здании горит мусор. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее стали известны подробности возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Перми.