Сильный пожар в расселенном здании тушат в центре Москвы
Москва, 5 мая. В центре Москвы загорелось расселенное здание. Пожару был присвоен второй ранг, сообщили в главном управлении МЧС России по Москве.
Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 8.26. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на Лубянский проезд столицы и незамедлительно приступили к тушению пожара.
Площадь горения составляет порядка 500 квадратных метров. После расстановки сил и средств в 8.57 по московскому времени пожару был присвоен второй ранг. В 9.20 возгоранию был присвоен третий ранг.
Как стало известно, в расселенном здании горит мусор. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее стали известны подробности возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Перми.