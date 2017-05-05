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Происшествия
Труп пенсионерки обнаружили при тушении пожара в Ленобласти

Труп пенсионерки обнаружили при тушении пожара в Ленобласти

9:36  5 Мая 2017
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Труп пенсионерки обнаружили при тушении пожара в Ленобласти

Санкт-Петербург, 5 мая. При тушении пожара в доме на территории Приозерского района Ленобласти спасатели обнаружили труп пожилой женщины. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Дом на улице Выборгская в ДПК «Светлана» загорелся минувшей ночью. При тушении возгорания были обнаружены останки пожилой женщины, предположительно, Мальвины Н. 1930 года рождения. Причина происшествия и все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

 

Алексей Громов
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