Труп пенсионерки обнаружили при тушении пожара в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 5 мая. При тушении пожара в доме на территории Приозерского района Ленобласти спасатели обнаружили труп пожилой женщины. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Дом на улице Выборгская в ДПК «Светлана» загорелся минувшей ночью. При тушении возгорания были обнаружены останки пожилой женщины, предположительно, Мальвины Н. 1930 года рождения. Причина происшествия и все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.