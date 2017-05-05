«Зрада» высшего уровня: отпрыска Порошенко заметили в «пророссийской» футболке

В закладки

Скопировать

Киев, 5 мая. Младший сын президента Украины Петра Порошенко Михаил был замечен в колледже в футболке с «предательской» надписью RUSSIA. Н а это обратила внимание украинский адвокат, публицист и общественный деятель Татьяна Монтян.

«Зацените, какая у петюнькиного сынульки футболочка. С предательской надписью RUSSIA. Вот так спалился пацан!» — написала Монтян в Facebook.

Адвокат предположила, что сына Порошенко теперь ожидает «фееричное» наказание от отца.

Впрочем, как обратили внимание некоторые подписчики Монтян, на футболке написано не RUSSIA, а RSSIA. Однако и это оказалось «зрадой»: надпись расшифровывается как Russian Summer School on Institutional Analysis — Российская летняя школа институционального анализа.