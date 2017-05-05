Пенсионер утонул в пруду в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 5 мая. Пенсионер погиб в Ленинградской области, утонув в пожарном пруду.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, в деревне Дубки на улице Цветочная в пожарном пруду утонул мужчина. На данный момент личность погибшего установлена: это 70-летний местный житель.

Как уточнил источник, на теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти. Тело направили в областной морг для установления причин смерти.