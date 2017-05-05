Ученые советуют пить вино для профилактики от болезней Альцгеймера и Паркинсона

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Мадрид, 5 мая. Умеренное употребление вина помогает человеку снять стресс, а также служит профилактикой от болезней Альцгеймера и Паркинсона, сообщили испанские и британские ученые после соответствующих исследований.

Эксперты изучили процесс создания нейронов. Они поставили для себя задачу установить, какие именно молекулы активизируют этот процесс.

Ученые обратили внимание, что во время пищеварения вино выделяет метаболиты. После этого они изучили неврологическую реакцию тех, кто пьет вино в умеренном количестве.

В результате исследования им удалось установить, что употребление вина может улучшить общее самочувствие, защитить человека от негативных проявлений стресса, а также снизить риск заболевания Паркинсона и Альцгеймера.

Ранее ученые из Института биологических исследований Солка заявили о том, что разработали таблетку, которая может заменить занятия спортом.