Всегда готов: Ким Чен Ын планирует «сломать хребет» Южной Корее

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил воинские части, расположенные на двух островах в Желтом море у спорной морской границы с республикой Корея. По сообщению южнокорейских СМИ, глава КНДР проверил боеготовность своей артиллерии.

На островах Чанджэдо и Мудо, расположенных в непосредственной близости от границы с Южной Кореей, Ким Чен Ын встретился с личным составом военных частей, а также осмотрел военную технику, состоящую на вооружении. Лидеру КНДР доложили о перемещении южнокорейских военнослужащих. И тогда Ким Чен Ын приказал своим войскам быть в полной боевой готовности на случай, если поступит приказ нанести ракетные удары по позициям военных баз страны-соседки.

Также известно, что Ким Чен Ын был ознакомлен с планом удара артиллерии по новым гарнизонам, как он их называет «марионеточных вражеских сил».

«Элитные артиллерийские подразделения Корейской народной армии, защищающие юго-западную линию фронта должны сохранять боевую готовность, чтобы сломать вражеский хребет по первой команде», — заявил он.

Также северокорейский лидер похвалил артиллеристов за то, что в ноябре 2010 года в ответ на провокации Южной Кореи превратили остров Енпхендо «в море огня» и призвал их постоянно повышать боеготовность. Тогда учебные стрельбы Республики Кореи в спорном районе Желтого моря, которое на картах КНДР обозначено как «Западное», спровоцировали артиллерийскую перестрелку между Севером и Югом, повлекшую за собой человеческие жертвы.

Ким Чен Ына во время проверки боеготовности армии сопровождали начальник Главного политического управления КНДР вице-маршал Хван Бен Со, первый заместитель министра народных вооруженных сил генерал-армии Со Хон Чан и другие военачальники.

Ранее КНДР пригрозила США ядерным удар в ответ на любую провокацию со стороны союзных войск США, Южной Кореи и Японии. Позже, американцы провели совместные учения на территории Южной Кореи, которые, как пояснялось, были призваны усилить взаимодействия между союзными войсками в случае реальной угрозы со стороны КНДР.



Обстановка на Корейском полуострове обострились после того как Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет. В США назвали северокорейскую ядерную программу угрозой мирового значения и призвали Южную Корею поддержать санкции против страны-соседки. Американский президент Дональд Трамп не исключал силового решения конфликта. В ответ на это Северная Корея неоднократно заявляла, что готова ответить ядерными ударами на провокации со стороны США.

В начале мая стратегические бомбардировщики В-1 В ВВС США совершили полет над Северной Кореей. Южнокорейское информационное агентство Ренхап заявило, что ВВС США «прицеливались» к бомбометанию. Случилось это сразу после окончания двухмесячных совместных американо-корейских учений, в которых принял участие авианосец Carl Vinson

В ответ на это Пхеньян заявил, что может «утопить авианосец с одного удара драгоценным мечом ядерного оружия». В КНДР посчитали, что целью полет двух сверхзвуковых бомбардировщиков США была отработка ядерного удара по КНДР.

В свою очередь Вашингтон заявил, что полет бомбардировщиков над Корейским полуостровом был «обычным патрулированием» и отметил, что он никоим образом не связан с северокорейской проблемой.

Писатель и журналист Игорь Бойко считает, что можно не сомневаться — в случае прямого военного столкновения с Америкой Северная Корея явит весомые козыри, на которые их противникам будет сложно дать сопоставимый ответ.



«КНДР, для которой национальный суверенитет является едва ли не высшим смыслом бытия, а успешная ракетно-ядерная — главным залогом его сбережения, в ходе подобного столкновения реально готова пойти до конца», — пишет он в своей статье на сайте «Свободной прессы».

«До конца», по словам эксперта, означает моральную готовность руководства Северной Кореи применить для защиты суверенитета все имеющиеся в распоряжении военные средства, включая ядерные боеголовки и отдавая себе отчёт, что никакого завтра для него в таком случае может просто не наступить.

«Потому к прозвучавшим недавно суровым предупреждениям начальника северокорейского генштаба и министра иностранных дел этой страны следует отнестись со всей серьёзностью», — подчеркнул Бойко.

Напомним, что ранее Федеральное агенство новостей также сообщало о том, что американский Конгресс почти единогласно принял законопроект об усилении санкций против Северной Кореи. Автором законодательной инициативы выступил председатель комитета палаты по иностранным делам, республиканец Эдвард Ройс. За нее проголосовали 419 конгрессменов и только один высказался против. Новый закон коснется, прежде всего, торговых партнеров КНДР.