Стали известны подробности возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Перми

В закладки

Скопировать

Пермь, 5 мая. На нефтеперерабатывающем заводе в Перми горела атмосферно-вакуумная трубчатка, сообщили источники Федерального агентства новостей.

На настоящий момент открытый огонь на предприятии ликвидирован. Как стало известно, на нефтеперерабатывающем заводе горела атмосферно-вакуумная трубчатка — одна из установок.

Причины возгорания на данный момент неизвестны. Пострадавших при инциденте нет.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС тушат возгорание на НПЗ «Лукойл» в Перми. К восьми утра пожарным удалось локализовать огонь.