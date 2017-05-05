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Экономика
Труп мужчины обнаружили на кладбище в Ленобласти

Труп мужчины обнаружили на кладбище в Ленобласти

9:20  5 Мая 2017
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Труп мужчины обнаружили на кладбище в Ленобласти

Шлиссельбург, 5 мая. На кладбище в городе Шлиссельбург Ленинградской области обнаружили труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Накануне утром в полицию обратился администратор кладбища с сообщением об обнаружении трупа. Личность погибшего уже установлена — это местный житель Алексей Р. 1973 года рождения. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Обстоятельства и причины его гибели сейчас выясняются.

Алексей Громов
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