Абсолютное большинство россиян одобряют «Бессмертный полк»

В закладки

Скопировать

Москва, 5 мая. Подавляющее большинство россиян (96%) одобряют акцию «Бессмертный полк», приуроченную к празднованию Дня Победы. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса ВЦИОМ.

В исследовательском центре подчеркнули, что позитивное отношение к всероссийской акции было зафиксировано во всех социально-демографических группах. Негативное отношение к проведению «Бессмертного полка» испытывают только 2% респондентов, сообщает «Парламентская газета». Оставшиеся 2% затруднились с ответом. Отметим, что участие в акции принимали почти четверть опрошенных (24%).

Акция «Бессмертный полк» проходит в День Победы в России и в ряде других стран. Участники шествия несут фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Как сообщает газета «Известия», мемориальные акции к Дню Победы запланированы почти во всех странах Евросоюза. Например, во многих городах Чехии пройдут мероприятия в память о павших советских солдатах. А в австрийской столице Вене 7 мая состоится концерт, посвященный советским воинам, 9 мая — «Бессмертный полк». Масштабно отметят День Победы даже в США, причем в торжественных мероприятиях будут участвовать не только россияне, но и американцы.