Спящие ячейки: в МВД Чечни рассказали, как выявляют террористов

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Грозный, 5 мая. Около 50 жителей Чечни, которые планировали присоединиться к террористам в Сирии и Ираке, задержаны сотрудниками местного МВД с начала этого года. По данным ведомства, на сегодняшний день в боевых действиях на Ближнем Востоке принимают участие порядка 500 граждан республики. О методах работы по выявлению экстремистов специалисты рассказали корреспондентам RT.

«Выявляем аккаунты в мессенджерах, социальных сетях. Методом личного сыска, работник общается с людьми, устанавливает с ними доверительные отношения, иногда по полгода — году состоит в спящих ячейках», — цитирует издание собеседника из центра по противодействию экстремизму МВД Чечни.

В процессе операции специалисты устанавливают связи экстремиста и источники финансирования его деятельности. Разоблачение происходит еще на этапе планирования преступления.