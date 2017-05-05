Группу в детском саду в Иркутске закрыли после массового отравления детей

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Иркутск, 5 мая. Специалисты выясняют причины заболевания воспитанников детского сада №83 в Иркутске, у которых диагностированы признаки отравления. Как сообщает пресс-служба городской администрации, группу решено было закрыть.

Как сообщил начальник департамента образования города Александр Костин, дети почувствовали недомогание 3 мая. У них была тошнота и рвота. Бригада скорой оказала детям первую помощь. По данным мэрии, к вечеру 5 мая должны стать известны результаты медобследования 19 детей и воспитателей.

По словам Костина, дети находятся дома, госпитализация никому не понадобилась. До 10 мая по предложению Роспотребнадзора группа закрыта.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина направила запрос главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором попросила проверить детские лагеря на предмет соответствия санитарно-гигиеническим требованиям после массового пищевого отравления детей в ижевском лагере.