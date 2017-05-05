Труп с выколотыми глазами нашли на пустыре в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 мая. На пустыре в Парголово прораб стройплощадки обнаружил полуразложившийся труп с выколотыми глазами и бинтами на запястьях.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах Северной столицы, в четверг около половины первого дня поступило сообщение о том, что в Парголово на улице Заречная за забором стройки на пустыре обнаружен труп неизвестного мужчины в начальной стадии гнилостного разложения. У погибшего были выколоты глаза.

На вид погибшему 25 — 35 лет. Он был одет в куртку с капюшоном синего цвета, рубашку синего цвета, синие брюки, темные кроссовки. На запястьях мужчины были бинты.

В настоящее время устанавливается личность погибшего. Причину смерти определит медэкспертиза.