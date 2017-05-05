Четверть избирателей во Франции не хотят голосовать ни за Ле Пен, ни за Макрона

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Париж, 05 мая. Второй тур президентских выборов во Франции может побить рекорд по самой низкой явке избирателей.

Как сообщает РИА Новости, все дело в том, что примерно четверть граждан Пятой республики, имеющих право голоса, не испытывают симпатии ни к Марин Ле Пен, ни к Эммануэлю Макрону.

Таковы данные опроса, проведенного компаний Odoxa в четверг 4 мая. В анкетировании участвовали около 1000 человек. Как оказалось, проигнорировать второй тур выборов президента собирается электорат, симпатизирующий левым политическим силам.

Напомним, что второй тур выборов во Франции состоится в воскресенье 7 мая. На главный государственный пост претендуют центрист Эммануэль Макрон, набравший в первом туре 24% голосов избирателей и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен (21,3%).