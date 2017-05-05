Четверть избирателей во Франции не хотят голосовать ни за Ле Пен, ни за Макрона
Париж, 05 мая. Второй тур президентских выборов во Франции может побить рекорд по самой низкой явке избирателей.
Как сообщает РИА Новости, все дело в том, что примерно четверть граждан Пятой республики, имеющих право голоса, не испытывают симпатии ни к Марин Ле Пен, ни к Эммануэлю Макрону.
Таковы данные опроса, проведенного компаний Odoxa в четверг 4 мая. В анкетировании участвовали около 1000 человек. Как оказалось, проигнорировать второй тур выборов президента собирается электорат, симпатизирующий левым политическим силам.
Напомним, что второй тур выборов во Франции состоится в воскресенье 7 мая. На главный государственный пост претендуют центрист Эммануэль Макрон, набравший в первом туре 24% голосов избирателей и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен (21,3%).