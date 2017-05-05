Kia в апреле увеличила продажи в России на 32%

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Москва, 5 мая. Корейский автопроизводитель Kia Motors увеличил продажи в апреле 2017 года на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает Kia Motors Rus.

Kia Motors увеличила продажи автомобилей в России в апреле на 32,1% по сравнению с апрелем прошлого года. Кроме того, это максимальный уровень продаж с начала 2017 года. Всего же за четыре первых месяца 2017 года продажи автомобилей Kia в России увеличились на 18,5% и превысили отметку в 53 тыс. штук, что позволило корейскому автогиганту занять долю в 12,1% на российском рынке. Это на 2,1% больше, чем по состоянию на апрель 2016 года.

Самой продаваемой моделью Kia в России стала Kia Rio. В апреле таких автомобилей было продано 8,94 тыс. автомобилей, что на 30,5% больше, чем в апреле прошлого года. Всего за четыре первых месяца 2017 года было продано около 30 тыс. штук, что на 29,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года.